Homem é preso por tentativa de estupro de vulnerável em Campo Verde

Policiais militares de Campo Verde prenderam um homem de 46 anos por tentativa de estupro vulnerável, na tarde deste domingo (10.04), no bairro São Miguel. A vítima relatou que estava embriagada e ia dormir quando foi assediada pelo suspeito.

O acusado relatou à equipe da PM que estava com conhecidos na residência, ingerindo bebida alcoólica, e que essas pessoas estariam o acusando de tentar abusar sexualmente uma mulher (24 anos) que estava na confraternização e lhe ameaçando.

Por volta das 13h, os policiais foram acionados via 190 sobre um desentendimento entre pessoas no bairro São Miguel. A Polícia Militar foi até o local e encontrou o suspeito na esquina da rua onde reside.

Por sua vez, uma testemunha contou aos policiais que estavam ingerindo bebida alcoólica na casa do suspeito quando a vítima, que estava embriagada, teria ido para o quarto dormir.

A testemunha disse que, logo depois, viu o suspeito deitado em cima da vítima, sem camisa e com zíper do short aberto, enquanto a mulher ainda estava dormindo e embriagada. Com isso, teve início uma discussão e todos decidiram que iriam embora.

A PM também ouviu a vítima, que relatou que estava embriagada e já estava dormingo quando sentiu o suspeito passar a mão em suas partes intimas. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.