Homem é linchado por moradores após espancar a namorada em Cuiabá

Do: Olhar Direto

Um homem de 32 anos de idade, que não teve identidade divulgada, foi agredido, na quinta-feira (21), por um grupo de quatro pessoas após espancar a namorada, de 35 anos, no bairro Parque Atalaia, em Cuiabá. O suspeito foi preso após receber atendimento médico.

De acordo com a Polícia Civil, o episódio foi registrado às 21h. Na ocasião, o Plantão 24h de atendimento a vítimas de violência doméstica recebeu um encaminhamento feito pela Polícia Militar (PM), que informava que um homem tinha agredido a namorada.

Ainda conforme a instituição, o encaminhamento relatava que a vítima tinha sofrido vários ferimentos pelo corpo. Ela conseguiu fugir após pedir ajuda a vizinhos, que chamaram a polícia. Após as agressões, o suspeito não foi encontrado na casa.

Algum tempo depois, a PM foi, novamente, solicitada para comparecer a uma área de ocupação irregular, ao lado do Parque Atalaia. No local, o suspeito foi encontrado ensanguentado e com lesões. Aos policiais, ele disse que foi agredido por quatro pessoas depois de ter espancado a namorada.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e prestou atendimento ao suspeito. O homem foi preso em flagrante no Plantão 24h. Ele deve responder pelo crime de lesão corporal, conforme Lei Maria da Penha.