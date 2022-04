Hemocentro está com estoque baixo e faz campanha de doação de sangue em MT

Os estoques serão usados para repor bolsas de sangue e seus derivados.

As bolsas de sangue são fornecidas para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a diretora do MT Hemocentro Gian Carla Zanela, houve um aumento nas internações hospitalares, principalmente, de pessoas com traumas ortopédicos. Consequentemente, é necessário o uso de bolsa de sangue, segundo a gestora.

Atualmente o MT Hemocentro está com a campanha “Viveiro meu Quintal”, que entrega ao primeiro doador do dia um vale-flor. A campanha segue até sexta-feira (29).

Hemobus

Para incentivar a doação de sangue nas empresas e órgãos públicos, o MT Hemocentro criou uma unidade móvel que é usada para coletas externas com o objetivo de intensificar o ritmo das doações de sangue.

Além da unidade em Cuiabá, o MT Hemocentro realiza coletas em Juína, Juara, Colíder, Alta Floresta, Cáceres, Primavera do Leste, Barra do Garças, Sinop, Porto Alegre do Norte, Água Boa, Rondonópolis, Tangará da Serra, Barra do Bugres e Sorriso.