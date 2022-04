Funcionárias de agência terceirizada da Caixa são presas por suspeita de fraudes no auxílio emergencial em MT

De acordo com a Polícia Federal, as suspeitas participavam de um esquema que alterava os e-mails no cadastro dos clientes para terem acesso às contas pelo aplicativo ‘CAIXA Tem’. Depois de conseguirem esse acesso, elas alteravam a senha e passavam a fazer transações bancárias, como pagamento de boletos, transferências e PIX.

Conforme as investigações, para realizar as alterações nas contas, as mulheres usavam o token de um gerente da agência antes da chegada dele ao trabalho.

Só nessa segunda-feira, foram alterados os cadastros de mais de 120 clientes da agência. Aos policiais, uma das suspeitas disse que recebia 50% de cada valor obtido com a fraude e a outra recebia 25%.

A Polícia Federal informou que está investigando os responsáveis pelos saques e fornecimento dos CPFs dos beneficiários do auxílio e que repassavam às suspeitas o pagamento pelas alterações realizadas no sistema.