Uma frente fria que avança sobre o Brasil e deve deixar o feriado com baixas temperaturas em Campo Verde segundo o Clima Tempo.

De acordo com o portal, a massa de ar polar que vem da Argentina chega à Mato Grosso na sexta-feira (15), quando o tempo começa a virar a partir das pancadas de chuva que estão previstas e a mínima deve ser de 14° graus.

No domingo (17), as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento e a mínima prevista é de 18° graus com máxima de 30°.