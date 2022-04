Força Tarefa prende líder de facção que matou sobrinha em MT

Do: MidiaNews

Ele foi interceptado em Joinville, mas estava morando no Rio de Janeiro; atuação era em Barra do Graças

A Força-Tarefa de Segurança Pública (FTSP/MT), prendeu, nesta terça-feira (12), em Joinville (SC), um dos líderes da facção criminosa mais atuante em Mato Grosso.

O homem, segundo a Polícia Federal, é líder de facção criminosa que atua na região sul do estado, em especial na cidade Barra do Graças. Ele ficou famoso após matar uma sobrinha de 9 anos com quatro tiros nas costas, em 2014, na cidade de Rondonópolis.

O homem também possuía contra si mandado de prisão preventiva em aberto, expedidos pela 7º Vara Criminal da comarca de Cuiabá, pela prática de tráfico de drogas e integrar organização criminosa.

Prisão em Santa Catarina

Durante as investigações, identificou-se que o suspeito estava escondido na cidade do Rio de Janeiro e que nesta terça iria realizar um deslocamento para a região Sul do País de veículo.

Com essas informações, a equipe de investigação da FTSP realizou diversos levantamento até identificar a placa e o veículo utilizado pelo faccionado, como sendo uma Hilux Toyota e que estaria passando naquele momento pelo estado de Santa Catarina.

Com isso, acionou-se uma equipe da PRF do estado. Durante a abordagem, o homem não apresentou qualquer reação e confirmou aos policiais que realmente é foragido da Justiça mato-grossense.

A FTSP/MT consiste em uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar e tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado que atua no Estado do Mato Grosso.