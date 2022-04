Faissal investe R$ 400 mil em climatização de salas de aula em 2021 – Campo Verde foi contemplada

No total, foram atendidas 18 escolas, em 11 municípios de Mato Grosso

O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) entregou, em 2021, 132 aparelhos de ar-condicionado para diversas escolas de Mato Grosso. No total, foram destinados R$ 400 mil em emendas, recursos que foram utilizados para a climatização de unidades educacionais em Alta Floresta, Carlinda, Bom Jesus do Araguaia, Porto Alegre do Norte, Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu, Vila Rica, Alto Garças, Campo Verde, Primavera do Leste e Rondonópolis.

A climatização de escolas estaduais tem sido uma luta constante do deputado, pois impacta diretamente na qualidade do aprendizado das crianças e adolescentes. O deputado aponta que proporcionar mais conforto e dignidade a estes alunos proporcionará, em longo prazo, em cidadãos mais capacitados para o futuro.

“Somente em 2021, foram atendidos 11 municípios, com 18 unidades escolares ao todo. Foram R$ 400 mil aplicados no futuro do nosso estado, pois estes alunos terão um aprendizado muito melhor, por conta do conforto que temos oferecido a eles. Investir em educação é o principal pilar para uma sociedade melhor”, afirmou o parlamentar.

A climatização das salas de aula atendeu ao pedido de diversas lideranças. Entre elas, estão os vereadores Darli Luciano da Silva, Manoel Rodrigues de Souza, o Nelo, Telmo de Almeida Santos, Cristiano dos Santos Milhomem, Edimar Silvério da Silva, o Dimazão, Marcos Rogério Pereira Nunes, o Bugão, José Marcos Martins, o Gallo, Alaene Francisca Fernandes Costa, a Boneca, além das senhoras Marcilene Coelho de Matos, Sônia Catule Teixeira Bergoli, Angelita Rodrigues da Silva Amorim, Laura Kelly Hortenci de Barros, Lázaro Gonçalves, além do Comandante Cácio Oliveira Ferro.

Confira a lista das escolas atendidas e que estavam aptas a receber os aparelhos de ar-condicionado:

Alta Floresta – EE Dom Bosco – 05 aparelhos

Alta Floresta – EE Prof. Marines Fátima de Sá Teixeira – 06 aparelhos

Alta Floresta – EE Cecília Meirelles – 09 aparelhos

Carlinda – EE Frei Caneca – 13 aparelhos

Bom Jesus do Araguaia – EE Prof. Gerson Carlos da Silva – 06 aparelhos

Porto Alegre do Norte – EE José Gonçalves dos Santos – 04 aparelhos

Santa Cruz do Xingu – EE Santa Cruz – 04 aparelhos

São José do Xingu – EE Cinco de Abril – 05 aparelhos

Vila Rica – EE Maria Esther Peres – 14 aparelhos

Alto Garças – EE Dr Ytrio Correa – 14 aparelhos

Campo Verde – EE Boa Esperança – 04 aparelhos

Primavera do Leste – CEJA Getúlio D Vargas – 01 aparelho

Primavera do Leste – EE Cremilda de Oliveira Viana – 01 aparelho

Primavera do Leste – EE Monteiro Lobato – 06 aparelhos

Primavera do Leste – EE Prof. Alda G Scopel – 04 aparelhos

Rondonópolis – EE Prof. Renilda Silva Moraes – 17 aparelhos

Rondonópolis – EE Prof. Elizabeth de Freitas Guimarães – 12 aparelhos

Rondonópolis – EE Ramiro Bernardo da Silva – 07 aparelhos

Total: 132 aparelhos de ar condicionados.