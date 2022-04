Estudante de agronomia morre ao colidir na traseira de carreta

Do: Olhar Direto

O estudante de agronomia Matheus Henrique Pagno Missio, 24 anos, morreu em um acidente de motocicleta na manhã desta quinta-feira (7), na BR-163, zona rural da cidade de Peixoto do Azevedo (670 km de Cuiabá).

Matheus conduzia uma moto Honda CG 160 Fan que atingiu a traseira de uma carreta. Com o impacto, ele foi arremessado, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O veículo da vítima chegou a ficar pendurado entre os pneus.

A Universidade de Mato Grosso lamentou a morte do estudante de agronomia e decretou luto oficial de três dias. As atividades também serão suspensas no período matutino de sexta-feira (7).

“Neste momento de dor, nos solidarizamos e oferecemos nossos mais profundos sentimentos a todos os familiares e amigos, nos unimos em oração para que Deus conforte os corações de todas as pessoas próximas”, diz trecho da nota de pesar.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela Perícia Técnica (Politec).