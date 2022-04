Escola de samba retrata fila dos ossinhos de Cuiabá e homenageia cacique Raoni em carnaval de SP

Por g1 MT

A escola de samba Gaviões da Fiel, segunda a desfilar no carnaval de São Paulo neste domingo (24), apresentou um carro alegórico em alusão à fila dos ossinhos de Cuiabá e também homenageou o líder Kayapó reconhecido internacionalmente, o cacique Raoni.

No desfile das escolas, o segundo carro veio com um menino segurando um prato de ossos, representando a volta da fome no país e, sobretudo, a fila de ossinhos que se formou em um açougue no CPA II, em Cuiabá.

A Gaviões buscou provocar uma reflexão crítica sobre o cenário de desigualdade no país, combinando elementos da fila de ossinhos, realidade das favelas e ainda relembrou outras tragédias sociais.

Há mais de 10 anos o açougue realizava doações de ossinhos, mas desde a pandemia de Covid-19, em 2020, o número de pessoas procurando pela doação aumentou significativamente. Em um único dia, a fila dobrava mais de cinco quarteirões.

Além disso, idosos e mulheres com crianças passavam a noite na calçada, guardando uma vaga entre os primeiros da fila, uma vez que as entregas ocorrem pela manhã. Esse cenário de miséria repercutiu no país.

A fila de ossinhos continua ocorrendo toda segunda e quinta-feira no período da manhã. A procura por doações segue inalterada.

Mais de 18 mil famílias vivem em situação de extrema pobreza em Cuiabá, de acordo com o registro do programa social do governo Cadastro Único (CadÚnico). Isso significa 16,9% da população cadastrada, o que abre margem para a possível subnotificação.

Já em situação de pobreza são 14.241 famílias, sendo 13,1% da população. Em baixa renda, são 26.310 pessoas, representando 24,2%.

Os dados são do Laboratório de Visualização e Georreferenciamento do Sistema Único de Assistência Social (GeoSUAS-MT).

Homenagem ao cacique

Os indígenas presentes no desfile comemoraram a representação dos povos originários pela Gaviões da Fiel. Segundo eles, essa alegoria traz força ao movimento de luta constante pela defesa dos direitos indígenas.