Empresário é assassinado com vários tiros em rua de Rondonópolis

Do: MidiaNews

Vítima foi encontrada em solo, já sem vida; suspeitos não foram identificados e localizados

O dono de restaurante Leandro Moraes Ferreira, de 41 anos, foi morto com vários tiros no meio da rua, na manhã desta sexta-feira (8), em Rondonópolis (214 km de Cuiabá).

Conforme as informações, o assassinato ocorreu por volta das 9h, no cruzamento da rua Silvio Cesar de Pinho com o Anel Viário, no residencial Granville.

O empresário estava em seu carro, um Toyota SW4 de cor branca. O veículo estava no local. A vítima foi encontrada no chão da rua, já sem vida.

A Polícia diz que Leandro pode ter levado ao menos 3 tiros. Ainda não há informações sobre os suspeitos no crime e as motivações.

Leandro era proprietário do Tropeiro Restaurante e Churrascaria.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para análises. A Polícia Militar fez o isolamento do local.

O caso é investigado pela Polícia Civil.