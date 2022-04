Em Primavera do Leste – Bala atinge celular em roupa e segurança escapa da morte

Do: MidiaNews

O caso foi registrado na manhã de terça-feira (5) em Primavera do Leste; vítima saiu ilesa

Um segurança, de 34 anos, foi salvo da morte por dois celulares que estavam no bolso de sua camisa, na manhã de terça-feira (5), em Primavera do Leste (a 236 quilômetros de Cuiabá). Durante o expediente, ele levou um tiro e a bala atingiu os aparelhos.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 5h, o segurança foi acionado em uma residência do Bairro Jardim Riva. O morador informou ter um carro suspeito em frente ao local.

O segurança foi até lá e notou um Fiat Uno preto de quatro portas – modelo antigo – com película lateral escura e uma faixa prata no vidro dianteiro. Ele fez o acompanhamento do morador até em casa e depois foi embora.

O homem entrou, novamente, em contato e disse que o veículo permanecia estacionado no local.

De volta à residência, o segurança passou pelo carro e ouviu dois tiros que foram efetuados contra ele. Apenas um dos disparos o atingiu e acetou os aparelhos que estavam um em frente ao outro no bolso da blusa.

Ao olhar pelo retrovisor, viu o veículo fugindo em alta velocidade.

O segurança registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso.