Em Campo Verde, tomógrafo e arco cirúrgico devem ajudar a reduzir fila de espera e evitar deslocamento de pacientes para realizar exames em outros municípios

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, fez a entrega do Tomógrafo e do Arco Cirúrgico para o Hospital Municipal Coração de Jesus. Esses equipamentos serão essenciais para melhorar o atendimento oferecido à população.

A aquisição do tomógrafo teve um investimento de R$ 1.085 milhão e o Arco Cirúrgico, algo em torno de R$ 300 mil. São dois equipamentos inéditos no município que a partir de agora passarão a servir a população oferecendo mais comodidade e conforto, já que esses exames poderão ser realizados aqui no munícipio, algo que não acontecia.

Para o prefeito Alexandre Lopes, o tomógrafo, em especial, era muito esperado pela população. “Quem sente dor, tem pressa. Esses equipamentos novos fazem com que a Saúde de Campo Verde se diferencie a partir do momento que vamos oferecer o que há de melhor em equipamentos para a saúde. É compromisso da nossa gestão sempre oferecer o que há de melhor para quem mora aqui na cidade, principalmente, quando se trata de saúde pública”, afirma.

Nesta terça-feira, a prefeitura faz mais uma entrega de equipamento para a Saúde. Às 17h, é realizada a entrega no Mamógrafo instalado CAED – Complexo de Atendimento Especializado e Diagnóstico de Campo Verde.