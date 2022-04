EM CAMPO VERDE – Governo abre calendário dos Jogos Escolares Mato-grossenses nesta sexta-feira (08)

Abertura do evento será realizada às 19h no ginásio municipal Joubert Isaías Romancini; Competição escolar prossegue até quarta-feira (13.04)

Cida Rodrigues | Secel-MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), abre o calendário dos Jogos Escolares Mato-grossenses nesta sexta-feira (08.04). Quem dá início ao maior evento esportivo escolar do Estado são os estudantes de 12 a 14 anos que disputam a etapa regional Sul e Sudeste, em Campo Verde (a 130 km da capital).

A abertura da competição será realizada às 19h no ginásio municipal Joubert Isaías Romancini, que fica no bairro São Lourenço, em Campo Verde. A cerimônia contará com a presença de autoridades locais, representantes da Secel, equipes participantes e será aberta ao público.

Ao todo, 48 equipes disputam o título de campeãs e as respectivas vagas para a etapa estadual das modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei. Participam dessa fase regional times escolares dos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Barão de Melgaço, Campo Verde, Guiratinga, Itiquira, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santo Antônio de Leverger e Tesouro.

Envolvendo tanto as disputas masculinas quanto femininas, os Jogos acontecem em quatro equipamentos esportivos do município-sede. O ginásio Joubert Isaías Romancini acolhe as disputas de basquete e futsal; o ginásio da escola estadual Monteiro Lobato recebe as partidas de handebol; já os jogos de vôlei serão divididos entre os ginásios das escolas estaduais Ledy Maria Brascancim e Waldemon Moraes Coelho.

Para a realização dos Jogos Escolares, a Secel conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e do município-sede. Em Campo Verde, o evento esportivo prossegue até a próxima quarta-feira (13.04).