Duas crianças ficam feridas após carro desgovernado invadir casa

Do: MidiaNews

Motorista foi detido e conduzido à Delegacia; as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros

Um carro desgovernado atingiu duas crianças, de 10 e 13 anos, que estavam na calçada de casa, na noite de quarta-feira (6), no Bairro Luiz Tessele Junior em Lucas do Rio Verde.

Segundo a Polícia Civil, as duas crianças estavam sentadas na calçada, quando foram atingidas pelo veículo Fiat Pálio, que invadiu a calçada e parou no muro da residência.

À Polícia, o motorista contou que estava trafegando por uma rua quando perdeu o controle da direção e atropelou as crianças. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as encaminhou para unidade de saúde.

Segundo informações dos militares, uma das crianças tinha contusões no crânio do lado esquerdo, edema grande, escoriações pelo corpo. A outra criança, de 13 anos, apresentava suspeita de fratura no ombro, ferimento corte-contuso no rosto e escoriações pelo corpo.

A Polícia Militar e Civil estiveram no local. Em teste do bafômetro, constatou que ele não tinha consumido bebida alcoólica.

O acidente causou danos materiais nos muros e portões de duas residências.

O motorista foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido pelo delegado plantonista. Ele deve responder, segundo a PJC, por lesão corporal culposa na direção de veículo.

O caso é investigado.