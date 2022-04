Desaparecida há 3 dias, estudante da UFMT é encontrada morta no Rio Cuiabá

Do: Olhar Direto

O corpo de Cleide Aparecida Leme de Souza, de 39 anos de idade, foi encontrado, nesta terça-feira (12), no Rio Cuiabá, em Santo Antônio do Leverger (34 km de Cuiabá). A estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) estava desaparecida desde sábado (9).

Conforme apurou Olhar Direto, a localização do corpo foi confirmada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Cleide foi encontrada por volta de 8h da manhã e um exame de DNA foi feito para confirmar sua identidade

Graduanda em Licenciatura em Ciências Sociais na UFMT, Cleide publicou o artigo “Feminicídios em debate: notas sobre as lutas dos movimentos feministas locais no combate à violência contra mulher em Cuiabá (MT)”, em outubro do ano passado. A pesquisa, apresentada no IV Simpósio de Gênero e Políticas Públicas da Universidade Estadual de Londrina (Uel), abordou casos de feminicídio em Cuiabá. A investigação também questionou como esse tipo de crime é tratada pela sociedade cuiabana.

Desde o desaparecimento, familiares e colegas compartilhavam fotos da estudante nas redes sociais. Um boletim de ocorrência também foi registrado junto à DHPP. Na campanha de localização da corporação, constava que Cleide havia saído de casa sem avisar.

Ainda conforme a DHPP, a estudante era diagnosticada com transtorno de bipolaridade e possuía deficiência nos pés. Neste momento, a delegacia investiga o caso. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para buscar mais informações sobre o caso, mas a instituição ainda não se manifestou.