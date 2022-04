Cuiabá vence fora de casa e assume a 4ª posição do Brasileirão

Do: MidiaNews

Gol do Dourado foi marcado pelo atacante Elton aos 38 minutos do segundo tempo

O Cuiabá venceu o Juventude por 1 a 0 em Caxias do Sul, na noite deste domingo (24), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time foi a 6 pontos em três jogos e agora ocupa a 4ª posição na tabela.

O gol da vitória foi marcado pelo centroavante Elton, de pênalti, aos 38 minutos do segundo tempo. A penalidade foi flagrada pelo VAR, o árbitro de vídeo.

O Dourado voltou a repetir os mesmos acertos e erros da temporada passada: solidez na defesa e dificuldade para agredir o adversário.

O primeiro tempo foi dominado pelo Juventude, que teve mais chances de gol. Porém, a melhor oportunidade foi do Cuiabá, aos 42 minutos, quando Valdívia cabeceou na trave após cruzamento de Felipe Marques.

No início do segundo tempo, o lateral João Lucas cometeu um pênalti infantil ao atingir violentamente, no alto, um adversário. O atacante Pitta bateu, mas a bola explodiu no travessão do gol de Walter.

Na segunda etapa, Pintado fez algumas mudanças na equipe. Entre elas, ele trocou Valdívia por Rodriguinho e André Luis, apagado, por Elton, que faria o gol.

O Cuiabá volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado (30), quando enfrenta o Atlético-GO na Arena Pantanal.