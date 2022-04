Cuiabá registra o menor nível de umidade do ar do país

Por g1 MT

Cuiabá registrou o menor nível de umidade relativa do ar no país, nessa quarta-feira (27). Segundo o Climatempo, o índice de 26% foi registrado no período da tarde, na capital. A previsão é que a situação de seca se repita nesta quinta-feira (28).

De acordo com o Climatempo, a medição mostrou os menores índices do país. Outros dois municípios de Mato Grosso também aparecem no ranking.

Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, registrou 28% de umidade do ar, e Guiratinga, a 334 km de Cuiabá, registrou 30%.