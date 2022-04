Cuiabá pressiona, mas perde para o River Plate do Uruguai

Do: MidiaNews

Com o resultado, o Dourado segue com três pontos na tabela do Grupo B da competição continental

O Cuiabá tentou, pressionou, mas perdeu por 2 a 1 para River Plate-URU pela Sul-Americana na noite desta quarta-feira (27), na Arena Pantanal.

Salaberry e López marcaram para o River, enquanto Marquinhos descontou para o Cuiabá.

O Cuiabá volta a jogar no sábado, contra o Atlético-GO, às 18h, na Arena Pantanal, pela quarta rodada do Brasileirão.

Pela Sul-Americana, o próximo duelo será na terça-feira, dia 3 de maio, contra o Racing-ARG, também na Arena Pantanal.

O Dourado começou o jogo com mais posse de bola e foi chegando perto da área até quase abrir o placar aos nove minutos. O chute de Elton, porém, parou na boa defesa do goleiro.

Aos 14, o time uruguaio marcou o gol após cobrança de escanteio. Com o resultado adverso, o Cuiabá partiu para cima e dominou as ações do jogo, mas parou na boa marcação do River.

No segundo tempo, a pressão surtiu efeito e Marquinhos descontou o placar aos dois minutos após desviar cruzamento de Alesson. Depois do gol, o Cuiabá fez uma blitz no ataque.

Marquinhos quase ampliou aos 14 em chute que tirou tinta da trave. Depois, aos 21, foi a vez de Rodriguinho chutar com força e também assustar a meta uruguaia. O Dourado manteve o ímpeto ofensivo até o fim, mas não conseguiu mais balançar a rede.