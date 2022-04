Cuiabá marca no final e vence Melgar por 2 a 0 na Arena Pantanal

Do: MidiaNews

Dourado balançou as redes no final do 2º tempo; próximo jogo será no domingo, pela Séria A do Brasileirão

O Cuiabá conseguiu um resultado histórico na Arena Pantanal na noite de quinta-feira (07), após vencer o Melgar, do Peru, por 2 a 0 em sua estreia na Copa Sul-Americana.

O Dourado teve dificuldade para se impor no início do jogo. Alesson chegou a marcar no início do primeiro tempo, mas o gol foi anulado após a arbitragem apontar impedimento.

Na sequência, o time precisou segurar os avanços da equipe peruana, que teve algumas das tentativas frustradas pelo goleiro Walter.

O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0. No segundo tempo, o Cuiabá reagiu e cresceu em campo, fazendo algumas finalizações perigosas contra o Melgar.

No entanto, a vitória veio com dois gols de Elton no fim da partida – o último dele, nos acréscimos.

Com a vitória, o Dourado assumiu a liderança do grupo B com 3 pontos. Essa é a primeira vitória de um clube mato-grossense em competições internacionais.

O próximo jogo do Cuiabá acontece no domingo (10), contra o Fortaleza, às 17h (horário de MT), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.