Copa do Brasil – Cuiabá sofre gol no 2º tempo, mas consegue o empate em Goiás

Do: MidiaNews

Para se classificar para a próxima fase, o Dourado precisa de uma vitória simples no dia 11 de maio

O Cuiabá empatou com o Atlético-GO por 1 a 1, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi disputado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Após sair atrás no placar já na etapa final, o Cuiabá igualou com Elton.

Na volta, no dia 11 de maio na Arena Pantanal, o time mato-grossense precisa da vitória simples para avançar de fase. Caso consiga, o time – que já acumulou R$ 4,8 milhões na competição – embolsará outros R$ 3 milhões.

O Cuiabá volta a campo no domingo, pela Série A, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. Pela Copa do Brasil, os times se reencontram no dia 11 de maio, na Arena Pantanal.

O primeiro tempo foi bem equilibrado, com poucas chances para as duas equipes.

O Dourado anulou as tentativas do Atlético-GO e não deu espaços para o ataque criar. Lá na frente, o time auriverde buscou as chances na velocidade de Felipe Marques e Everton.

Aos 26, André Felipe teve boa chance na área, mas o chute não saiu com a força esperada. O Dourado teve mais posse de bola e controle de jogo, mas sem transformar em gol.

Na segunda etapa, o Cuiabá chegou com perigo logo no começo, mas o chute de Felipe Marques saiu sem força. Com boa marcação, o time auriverde foi anulando o adversário, mas acabou sofrendo o gol em cobrança de escanteio, aos 25 minutos.

Dez minutos depois, Elton mostrou oportunismo e empatou o duelo após cobrança de escanteio. Foi só correr para o abraço. Nos acréscimos, o Dourado quase virou o placar, mas o goleiro salvou o chute de Alesson.