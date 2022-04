Contribuintes que ainda não realizaram a atualização dos seus dados pessoais, fiquem atentos ao prazo e evitem de perder mais 5% de desconto no IPTU 2022

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Prefeitura de Campo Verde lançou a campanha de atualização cadastral dos dados pessoais dos contribuintes que possuem imóveis no município, porém a procura ainda esta abaixo do esperado.

A Secretaria Municipal de Fazenda divulgou um balanço parcial da campanha iniciada em fevereiro que mostra que apenas 300 atualizações foram realizadas no sistema. A meta é atualizar 70% dos contribuintes proprietários de imóveis.

Segundo a Secretaria de Fazenda Arlete Fassicolo, o desconto de mais 5% na cobrança do IPTU só será gerado para o contribuinte com os dados atualizados. “É importante deixar claro que essa atualização diz respeito apenas aos dados pessoais como comprovante de endereço, telefone e e-mail. O município precisa ter essas informações atualizadas no banco de dados, já que, às vezes, o contribuinte eventualmente muda de endereço ou até mesmo os contatos pessoais como telefone e e-mail. Por isso, é necessário fazer a atualização dessas informações caso seja necessário fazer contato com o contribuinte”, explica.

A atualização dos dados pessoais pode ser realizada de forma muito pratica no portal oficial da Prefeitura de Campo Verde. Basta ao contribuindo clicar aqui e preencher as informações solicitadas.

DESCONTOS IPTU 2022

Em 2022, os descontos do IPTU podem chegar até 35%. Sendo, 20% para o pagamento à vista, 10% para contribuintes com pagamentos de tributos em dia com o município, e mais 5% para

os contribuintes (pessoa física) que realizarem as atualizações dos seus dados.

A prefeitura também está oferecendo opções para o pagamento parcelado em até 5 vezes, com o vencimento da primeira parcela em 15 de Junho.

O prazo para emissão do carnê é até o dia 15 de julho. Não se esqueça de atualizar o cadastro antes emitir o carnê para garantir os 5% de desconto.