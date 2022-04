Concessionárias da Aegea MT investem em energia renovável na operação dos sistemas de água e esgoto

Por Aegea MT

No dia 13 de abril, a Aegea, Brasol Soluções Energéticos, empresa com capital Siemens, e Oeste Solar Energia, inauguram quatro usinas solares

O compromisso com a sustentabilidade permeia os trabalhos desenvolvidos pelas unidades operacionais da Aegea Saneamento, holding que busca melhorias contínuas na qualidade de vida de milhares de pessoas que habitam os municípios onde atua. Além dos investimentos constantes em infraestrutura para a universalização do serviço de saneamento básico, a Aegea também concentra esforços na redução de perdas de água e no consumo de energia limpa.

Na próxima quarta-feira (13.04), a Aegea Saneamento, Brasol Soluções Energéticos, empresa com capital Siemens, e Oeste Solar Energia, inauguram quatro usinas solares para atender ao consumo energético das operações das concessionárias em Mato Grosso: Águas de Poconé, Águas de Primavera, Águas de Campo Verde e Águas de Sinop.

O loteamento de geração distribuída de energia solar fica localizado no km 9 da Estrada da Guia, em Cuiabá, e conta com 200 hectares. As quatro usinas que serão inauguradas têm uma capacidade de geração próxima a 200MWh/mês, o que seria equivalente a energia para suprir cerca de 1.300 residências, capazes de suprir cerca de 15% da energia das unidades que serão atendidas nas cidades de Campo Verde, Poconé, Primavera do Leste e Sinop.

A energia solar representa um modo de produção energética renovável, sem praticamente nenhum impacto ambiental. Por isso, algumas unidades da Aegea já operam também com energia solar. “Esse projeto é extremamente importante para nós da Aegea, pois atuamos em prol do fortalecimento da transição energética do nosso país com a implementação de projetos de energia renovável como este. A empresa tem avançado em sólidas parcerias e já possui cerca de 50MWp de projetos de Geração Distribuída em operação/implementação em nove diferentes estados do Brasil”, destaca o gerente de Gestão de Energia e Eficiência Energética da Aegea Saneamento, Emerson Santana Rocha.

A iniciativa integra o pilar ambiental da política de sustentabilidade da Aegea Saneamento. Fazem parte desse pilar a gestão dos aspectos e impactos associados às atividades desenvolvidas pelo grupo; busca contínua pela eficiência energética; utilização sustentável dos recursos naturais, em especial da água; e melhoria contínua do desempenho ambiental.

