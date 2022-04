COMUNICADO DE DESABASTECIMENTO EM CAMPO VERDE

A Águas de Campo Verde informa que, houve uma tentativa de furto de cabos de energia elétrica no poço localizado na Avenida Rotary Internacional, no Residencial Belvedere. Em virtude disso, o fornecimento de água poderá ser prejudicado nesta terça-feira (19.04) nos bairros Vale do Sol, Belvedere, Greenville I, II e III, Chácara Cazarin e Chácara das Uvas.

Após os reparos, a previsão é que o abastecimento de água retorne gradativamente e seja normalizado em até 24h.

A Águas de Campo Verde pede a compreensão pelo transtorno e orienta a população que utilize a água dos reservatórios internos ou caixas d’água apenas para atividades essenciais.

Para mais informações a concessionária está à disposição pelo atendimento 24h no 0800 647 6060 (ligação de telefone fixo e celular), via WhatsApp (66) 99724-2963 ou pelo Águas App.