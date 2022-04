Casal é preso suspeito de torturar e expulsar o filho de 15 anos de casa em Colniza

A polícia informou ainda que os pais foram autuados em flagrante pelo crime de tortura e, durante o período em que estavam na cela da delegacia, ambos tiveram crise de abstinência química e foram encaminhados para atendimento no hospital da cidade.

O adolescente relatou aos policiais que começou a ser agredido pelos pais em setembro do ano passado, desde que a irmã mais velha foi embora de casa, também fugindo das agressões.

Ele contou que sofreu tapas, golpes de facão e teve o rosto pressionado ao chão com os pés do pai. Já da mãe, ele foi vítima de esganadura.

A polícia disse que as lesões eram aparentes e o adolescente passou por exames periciais que confirmaram as agressões em várias partes do corpo.