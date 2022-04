Casal é flagrado fazendo sexo dentro do carro na UFMT

Do: MidiaNews

A Polícia Militar foi acionada e encaminhou os dois para a Central de Flagrantes

Um casal foi flagrado fazendo sexo dentro do carro no estacionamento da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) no início da tarde desta quarta-feira (27), em Cuiabá.

Uma testemunha gravou um vídeo em que mostra uma jovem de 22 anos e um homem, de 28, praticando o ato sexual no veículo em frente à Coordenação de Administração Escolar (CAE).

Pela imagem, que foi borrada por conter conteúdo explícito, é possível ver que a jovem está no colo do motorista e aparenta estar nua.

A Polícia Militar foi acionada pelo grupo de sentinelas do Bairro Boa Esperança e logo foi até o local para verificar a denúncia dos funcionários.

Chegando na universidade, os militares encontraram o casal já vestido. Ambos foram abordados e inicialmente negaram que estivessem fazendo sexo em público, porém logo depois assumiram a responsabilidade e disseram que “erraram na prática do ato no local”.

Ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foram autuados por ato obsceno consumado. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.