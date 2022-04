Casal e filho de 4 anos morrem após carro bater em caminhonete em estrada de MT

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Militar, a família estava em um carro de passeio em uma estrada rural quando bateu de frente com uma caminhonete.

Havia dois homens na caminhonete, que tiveram apenas ferimentos leves. Segundo o perito que atendeu a ocorrência, a outra filha do casal, de 2 anos, também estava no carro, mas foi socorrida com vida e levada ao hospital regional.