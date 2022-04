Um condutor ainda não identificado acabou perdendo o controle do seu veículo e veio a capotar na região central de Campo Verde no inicio desta tarde de quarta-feira (13).

Várias imagens circularam pela internet informando que o Samu já se encontrava no local e com o auxílio de populares já estariam retirando a vítima de dentro do veículo.

Não há informações até o momento de quantos ocupantes haveriam dentro do veículo nem o estado de saúde das vítimas.