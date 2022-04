Campo Verde investe cerca de R$ 2 milhões na compra de equipamentos para ampliar os atendimentos do Hospital Municipal Coração

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Com o objetivo de melhorar o atendimento da Saúde Pública de Campo Verde, foi feito um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões para a aquisição de equipamentos novos para atenção especializada.

A partir do mês de abril, o Hospital Municipal Coração de Jesus passará a contar com os equipamentos para realizar exames de mamografia (investimento de R$ 577 mil), tomografia (investimento R$ 1.085 milhão) e o Arco Cirúrgico (investimento de R$ 300 mil).

Com a compra dos equipamentos, a administração pública dá um passo importante para reduzir a fila de espera e evitar que pacientes precisem se deslocar até outros municípios da região para realizar esses exames, o que vai dar mais agilidade, comodidade e conforto no atendimento à população.

Segundo o prefeito Alexandre Lopes, a ampliação dos serviços de saúde de Campo Verde se faz necessária para garantir que os moradores da cidade passem a ter cada vez mais exames à disposição no município para nao terem a necessidade de viajar até as cidades vizinhas.

“É nosso compromisso fazer com que o município tenha um serviço em saúde cada vez mais de ponta. A gestão, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da nossa vice-prefeita e secretária Edna Queiroz, tem se empenhado em busca de recursos e parcerias afim de trazer os avanços necessários para a nossa cidade”, afirma.

A entrega oficial do Mamógrafo e Arco Cirúrgico está marcada para terça-feira, dia 12 de abril, no Hospital Municipal Coração de Jesus, a partir das 08h, a entrega do Tomógrafo está programada para as 17h, no mesmo dia e local.