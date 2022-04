Caminhão de coleta de lixo pega fogo em Cuiabá

A suspeita é de que as chamas tenham se originado a partir de um problema na parte elétrica do veículo.

Segundo as informações, não houve feridos no incidente, apenas em danos materiais.

“Conforme contrato celebrado com o Município, a empresa deve providenciar a troca do caminhão sem custos adicionais. Por fim, ressalta que, também seguindo as exigências impostas pela Prefeitura de Cuiabá no contrato, toda a frota de veículos da coleta de lixo foi renovada no ano de 2019”, disse a Limpurb por meio de nota.