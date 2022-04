Brasil pega Sérvia, Suíça e Camarões na 1ª fase; veja grupos

No torneio do Qatar, Seleção de Tite repete dois adversários do Mundial de 2018 na Rússia

Do FOLHAPRESS

A Fifa realizou no início da tarde desta sexta-feira (1º), em Doha, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Qatar.

O Brasil terá no Grupo G dois de seus adversários no Mundial de 2018, a Suíça e a Sérvia, além de Camarões.

Na última edição do Mundial, brasileiros e suíços se enfrentaram na estreia de ambas as equipes e empataram em 1 a 1. Os sérvios também compuseram o mesmo grupo, e perderam para a seleção brasileira por 2 a 0.

A equipe do técnico Tite estreia contra a Sérvia em 24 de novembro, encara a Suíça no dia 28 e encerra a fase de grupos no dia 2 de dezembro, diante de Camarões.

O jogo que irá marcar a abertura da Copa do Mundo será entre os anfitriões, o Qatar, contra o Equador, terceiro colocado nas Eliminatórias sul-americanas e comandado pelo argentino Gustavo Alfaro.

O Mundial do Qatar será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Das 32 seleções que participarão do torneio, ainda há três vagas a serem definidas na repescagem. Em um dos playoffs intercontinentais, os Emirados Árabes Unidos enfrentarão a Austrália para definir o adversário do Peru. No outro, a Costa Rica buscará a vaga diante da Nova Zelândia.

Na Europa, País de Gales encara o vencedor de Escócia x Ucrânia, duelo que foi adiado em razão da guerra entre ucranianos e russos.

Antes do início do sorteio nesta sexta, a Fifa prestou uma homenagem a três campeões mundiais que morreram nos últimos anos: o goleiro inglês Gordon Banks (1937-2019), que levantou a taça com a Inglaterra em 1966, o centroavante alemão Gerd Müller (1945-2021), campeão com a Alemanha em 1974, e o ídolo argentino Diego Armando Maradona (1960-2020), campeão com a Argentina em 1986.

Um dos responsáveis por sortear as seleções foi o brasileiro Cafu, lateral direito e capitão da conquista do pentacampeonato em 2002, na Copa do Mundo da Coreia e Japão.

Configura os grupos

Grupo A

Qatar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

Playoff 3 (País de Gales ou Ucrânia ou Escócia)

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Playoff 1 (Austrália ou Emirados Árabes ou Peru)

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Playoff 2 (Costa Rica ou Nova Zelândia)

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Suíça

Sérvia

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul