Boeing 757 se parte em dois ao pousar com problema hidráulico em Costa Rica; veja o momento

Um grave acidente aconteceu no início desta tarde de quinta-feira, 7 de abril, com um Boeing 757 em um aeroporto na Costa Rica.

Vídeos mostram que a aeronave de matrícula HP-2010DAE, um Boeing 757-200PCF (cargueiro) da divisão panamenha da DHL, pousou no Aeroporto Internacional Juan Santamaria, em San Jose, capital da Costa Rica, e teve sua fuselagem partida ao sair pela lateral da pista.

Reports are that there are only minor injuries to the crew who evacuated safely from the aircraft.

📹 MonumentalCR pic.twitter.com/JnkSVr535h

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 7, 2022