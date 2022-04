Avaliado em R$ 70 mil – Bicampeão estadual do Mato-grossense, Cuiabá ganhou carro da Fiat como prêmio da competição

Do: Olhar Direto

O Cuiabá, que sagrou-se bicampeão do Campeonato Mato-grossense 2022 neste sábado (2) após golear o União de Rondonópolis por 4 a 0, ganhou um carro 0 km como prêmio. O Fiat Cronos, avaliado em R$ 70 mil, foi uma doação da Confederação Brasileira de Futebol às federações estaduais.

Conforme a FMF, o intuito da doação é contribuir e incentivar os clubes que disputam os campeonatos regionais. Além do carro, a conquista do estadual garantiu ao Cuiabá uma vaga para a Copa do Brasil 2023.