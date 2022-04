Ao menos 13 ficam feridos em ataque a tiros no metrô de Nova York

Da Folhapress

A polícia busca um homem que estava usando máscara de gás e roupa laranja de construção

Várias pessoas foram baleadas na plataforma de uma estação de metrô da região do Brooklyn, em Nova York, na manhã desta terça-feira (12), de acordo com autoridades locais.

Segundo os bombeiros, 13 pessoas ficaram feridas, e ao menos cinco delas foram atingidas por balas. Ainda não está claro se a cifra de feridos inclui aqueles que foram baleados.

Tanto os bombeiros quanto a polícia não deram detalhes sobre os ferimentos das vítimas, mas disseram que elas foram levadas para os hospitais NYU Langone e Metodista.

A polícia busca um homem que estava usando máscara de gás e roupa laranja de construção. O suspeito, de acordo com uma porta-voz, é um homem negro de cerca de 1,65 m de altura e 81 kg.

Agentes foram chamados para atender uma ocorrência às 8h27, no horário local (7h27 em Brasília), segundo a porta-voz da polícia. Também houve relatos de que havia fumaça na estação, mas, de acordo com a polícia, não há explosivos ativos no local. No momento, investigadores tentam determinar qual a fonte da fumaça e por qual razão os explosivos não foram detonados durante o episódio.

A Autoridade Metropolitana de Transporte, que opera o metrô, disse não ter detalhes do caso.

O episódio ocorreu na estação da Rua 36, no bairro de Sunset Park. Procurado, um porta-voz do prefeito Eric Adams se recusou a comentar os primeiros relatos do caso. Pouco depois, disse que Adams está sendo atualizado da situação.

“Enquanto reunimos mais informações, pedimos aos nova-iorquinos que fiquem longe dessa área, para sua segurança e para que os socorristas possam ajudar os que precisam.”

O número de tiroteios na metrópole cresceu neste ano, e o aumento nos crimes violentos com armas tem sido o foco de Adams desde que assumiu o cargo, em janeiro.

Até 3 de abril, casos com tiros cresceram de 260 para 296 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Departamento de Polícia.

O Departamento de Polícia de Nova York alertou as pessoas para ficarem longe da área do incidente, conhecida por abrigar Chinatown e Industry City, um amplo distrito de armazéns que se tornou o lar de muitos negócios.

A região também oferece uma vista para a Estátua da Liberdade.