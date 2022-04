Acidente na estrada de Chapada dos Guimarães (MT) mata 4 pessoas

Um acidente matou quatro pessoas nesta sexta-feira (29), na MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em um Palio que bateu em outros dois veículos, uma caminhonete S10 e um Ônix.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam no Complexo da Salgadeira e teriam consumido bebida alcoólica, incluindo o motorista que perdeu o controle da direção e atingiu os outros veículos.