23 suspeitos mortos pela PM tinham fichas com mais de 200 crimes

Juntas, as fichas criminais dos 23 suspeitos mortos apontam mais de 200 crimes cometidos nos últimos anos.

São crimes como homicídio, roubo, tráfico de drogas, corrupção de menores, porte ilegal de arma e associação criminosa, entre outros.

Alguns suspeitos também já tinham sido detidos com várias armas de fogo, como uma submetralhadora, pistolas e revólveres e dezenas de munições.

Os fatos investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP) ocorreram entre 4 de outubro de 2017 e 3 de outubro de 2020.

Confrontos

Durante este período foram registrados seis confrontos, segundo a PM, que culminaram na morte dos suspeitos.

No primeiro caso investigado no inquérito, três homens foram mortos em outubro de 2017. Nesta ocorrência, a Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam) alegou ter entrado em confronto com o trio que estaria planejando assaltos em Cuiabá.

Na ocasião, a equipe da Rotam matou os suspeitos na região da zona rural, no Rodoanel, na Capital.

Um dos mortos foi M.R.D., de 20 anos. Ele tinha passagens criminais por roubo, furto, corrupção de menores e ameaça.

O segundo suspeito foi F.S.F., de 21 anos, que tinha passagens por recepção e tráfico de drogas.

Já o terceiro morto, identificado pelas iniciais D.P.O., 22, tinha uma ficha mais extensa, com registros de roubos, recepções, tráfico de drogas, direção perigosa e ocorrência de natureza diversas.

Estrada do Manso

Em 2019 ocorreu um novo confronto, segundo a Polícia Militar, que foi investigado pela Polícia Civil. Nesta ocorrência, cinco suspeitos morreram baleados também por policiais da Rotam em uma troca de tiros na Estrada do Manso, em Cuiabá.

A ficha mais extensa do grupo era de B.C.R.P., 19 anos, que já havia sido autuado por roubo, recepção, corrupção de menores, tráfico de drogas, roubo com quadrilha, desobediência, resistência, direção perigosa, tráfico de drogas e furto.

Outro morto era L.M.A., de 20 anos, que já havia sido autuado por roubos, ameaça, lesão corporal e ocorrências diversas.

Outro suspeito foi identificado pelas iniciais V.C.S., 33, que também tinha ficha criminal por furtos, porte ilegal de arma, uso ilícito de drogas, lesão corporal e ameaça.

Também era parte do grupo, F.J.C., 32 anos, que tinha passagens por estelionato, furto, ameaça, dano, roubo e porte ilegal de arma.

O único que não tinha histórico criminal era K.D.N., 24 anos, também morto na ação da Rotam.

Na época do crime, a Polícia Militar informou que os homens estariam planejando um roubo na região.

PM baleado

Em 2020, houve três confrontos com policiais militares que foram investigados. Em um deles subtenente da Rotam foi baleado e um suspeito foi morto no confronto na região do Coxipó.

O homem era M.S.S., 32 anos, que já tinha passagens por roubo, furtos, resistência, vias de fato e uma tentativa de furto à na agência do Banco do Brasil na cidade de Rondonópolis.

Homicídio e corrupção de menores

Em outro caso homens morreram baleados em uma carro na Estrada do Manso, sete meses após o confronto de 2019, também investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Militar alegou que os suspeitos estariam planejando um roubo na região de casas de veraneio ao redor do lago.

C.R.S., de 31 anos, foi morto e tinha passagens por homicídio, furto e corrupção de menores e crime contra a pessoa. Já o suspeito J.V.C.,19 anos, já havia cometido um furto.

J.F.D, de 25, tinha passagem por homicídio, tráfico de drogas, ameaça, associação criminosa, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, roubo e associação ao tráfico.

Já C.N.A., 31 anos, tinha passagem por recepção e porte ilegal de arma de fogo. Outro suspeito identificado pelas iniciais D.A.N. também foi morto neste dia.

Em 2020 também houve uma ação do Bope que terminou com a morte de seis suspeitos aos fundos do condomínio Belvedere II, no Bairro Itamaraty, em Cuiabá.

Nesta ocorrência morreram W.D.R. M., 38 anos, que tinha passagens por roubos, tráfico de drogas, desacato, injúria, perturbação, posse irregular de arma e uso ilícito de drogas.

O suspeito L.V. M.A., 25 anos, com passagens por roubo, homicídio, furto e tráfico de drogas. J.D.B.L., de 23, por porte ilegal de arma, resistência, desobediência, tráfico, ameaça, recepção e uso ilícito de drogas.

Também morreram A.F. O.S., 24 anos, com passagens por estupro, lesão corporal, furto, formação de quadrilha, extorsão e direção criminosa.

O suspeito O.S.T.N., já autuado por ameaça, lesão corporal, abuso de autoridade, atrito verbal e porte ilegal de arma de fogo.

E, por último, G.P.B., de 20, também com uma ficha extensa roubo, lesão corpora, uso ilícito de drogas, integrar quadrilha ou bando armado, receptação, porte ilegal de armas, ameaça, roubo, furto, homicídio, lesão corporal.

O último confronto alegado, investigado pela Polícia Civil, ocorreu também em outubro de 2020, em que Força Tática, matou quatro em um carro na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande.

Eles foram identificados como D.F.O.M. , 29 anos, já autuado por furto e roubo; L.C.S., de 22, com passagens por roubo e porte Ilegal de arma de fogo; K.H.M.A., 25, também com passagens por porte ilegal de arma e roubo e F.J.M., 22 anos, já autuado por recepção.

Na ocasião, a PM alegou que o grupo se preparava para cometer roubos na região de Bonsucesso.

Em todos os casos citados a Polícia Militar afirmou que houve reação dos suspeitos, que gerou trova de tiros e terminou com a morte dos homens envolvidos.