Do: Olhar Direto

Um jovem identificado como Gustavo Brito Camargo, 21 anos, foi executado a tiros, na noite de domingo (20), no bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde (330 quilômetros de Cuiabá). Uma câmera de segurança mostra o momento que os atiradores descem de um carro e atiram na vítima em via pública.

De acordo com informações da Polícia Civil, a execução aconteceu em frente a uma residência em reforma. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou a morte de Gustavo.

Uma câmera de segurança mostra um veículo com vários ocupantes se aproximou da vítima, enquanto o passageiro da frente desce atirando. Os outros suspeitos saem do banco traseiro e auxiliam na emboscada, não dando chance para vítima escapar dos disparos.

Nenhum dos suspeitos foi preso.

Veja vídeo:

Vídeo mostra ocupantes de carro executando jovem em via pública pic.twitter.com/NlgHO0fJUl — olhardireto (@olhardireto) March 22, 2022