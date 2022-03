Vídeo flagra pessoa deitada na sacada de prédio em Cuiabá; veja

Do: MidiaNews

Moradora de prédio vizinho gravou o momento de risco; caso ocorreu no Jardim das Américas

Uma moradora flagrou nesta quarta-feira (9) o momento que uma pessoa se pendura na grade de proteção da varanda de um edifício localizado no Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá.

No vídeo compartilhado no Instagram, a mulher afirma que o flagrante é de uma criança, mas pela distância, a imagem não é nítida suficiente para distinguir a idade.

“Olha aquela criatura pendurada na grade, a ponto de cair. Olha lá ela deitada em cima da grade”, narra no registro.

Pela imagem também não é possível identificar se a varanda tinha tela de proteção. A pessoa filmada aparece deitada na grade com os pés fora do chão, enquanto apoia o corpo na proteção de ferro e se segura com as mãos.

O momento de perigo dura apenas alguns segundos e logo a pessoa desce da grade, entrando novamento no apartamento

Após a repercussão do vídeo, a moradora que gravou o vídeo disse que gravou no “desespero” ao perceber a suposta criança na posição arriscada

Além de divulgar em sua rede social, a internauta também marcou uma página regional para espalhar o alerta sobre este tipo de brincadeira.

Veja o vídeo: