Veja nomes dos 62 PM’s alvos de operação que investiga execuções em ‘falsos confrontos’

Policiais com patente de capitão e tenente estão entre os alvos na Operação Simulacrum, deflagrada nesta quinta-feira (31), pela Polícia Civil e Ministério Público Estadual. O grupo composto por 81 militares é investigado pela morte de 24 pessoas, com evidentes características de execução, além da tentativa de homicídio de, pelo menos, outras quatro vítimas, sobreviventes. Ao fim da matéria, veja lista com nome de 62 alvos.

Além dos mandados de prisão, também são cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e de medidas cautelares diversas. As ordens judiciais foram decretadas pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A operação faz parte das investigações realizadas em seis inquéritos policiais, já em fase de conclusão, relativos a supostos “confrontos” ocorridos em Cuiabá e Várzea Grande.

Confrontos forjados

De acordo com as investigações, os militares envolvidos contavam com a atuação de um colaborador que cooptava interessados na prática de pseudos crimes patrimoniais, sendo que, na verdade, o objetivo era ter um pretexto para matá-los.

Após atraí-los a locais ermos, onde já se encontravam os policiais militares, eram sumariamente executados, sob o falso fundamento de um confronto. Os responsáveis pela apuração dos fatos reforçam que há farto conteúdo probatório que contrapõe a tese de confronto apresentada pelos investigados.

As investigações indicam que a intenção do grupo criminoso era a de promover o nome dos policiais envolvidos e de seus respectivos batalhões. Na época em que ocorreram os fatos, os policiais investigados encontravam-se lotados nos batalhões Rotam, Bope e Força Tática do Comando Regional 1.

O detalhamento dos fatos será apresentado ao final das diligências e conclusão da investigação. No âmbito do Ministério Público, o trabalho está sendo realizado pelos promotores de Justiça que atuam no Núcleo de Defesa da Vida. Pela Polícia Civil, as investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá.

O Ministério Público e a Polícia Civil esclarecem que as ações investigadas foram praticadas por alguns membros da corporação que agem à margem e à revelia da lei.

Enfatizam, no entanto, o relevante trabalho que a Polícia Militar realiza para a sociedade no combate à criminalidade e na proteção do cidadão. Simulacrum é a tradução em latim de simulacro (aquilo que tem aparência enganosa).

Veja lista de 62 alvos da operação:

Wesley Matos Moreira

Ten S Ferreira

Sd Heron Teixeira Pena Vieria

Sd Jonathan Carvalho de Santana

Cap Abner Campos

Sgt Andre Luiz dos Santos Souza

Sd Arlei Luiz Covatti

Cb Geraldo Vieria da Silva

Sd Jackson Pereira Barbosa

Sd Joao Jose Fontes Pinheiro Neto

Sd Jonatas Bueno Trindade

Sd Jose Roberto Rodrigues da Silva

Sgt Luciano Baldoino dos Santos

Sd Tiago de Jesus Batista Borges

Sd Vinicius Santos de Oliveira

Sd Jairo Papa da Silva

Ten Mauricio Alves Pereira Junior

ST Altamiro Lopes da Silva

Sgt Diogo Fernandes da Conceicao

Sd Wilson Ulisses Alves Souza

Sgt Alersony Christian Gomes de Arruda

Cb Rafael Garcia Marvulle

Cb Leonardo Oliveira Penha

Sd Edson Willian de Arruda

Sd Marcos Antonio da Cruz Santos

Sgt Claudio Batista Leal

Sd Allan Carlos Miguel

Sd Victor Augusto Carvalho Martins

Ten Thiago Satiro Albino

Sd Wesley Silva de Oliveira

Sd Genivaldo Aires da Cruz

Sd Icaro Nathan Santos Ferreira

Sgt Antonio Vieria de Abreu Filho

Cap Ronaldo Reinners

Sgt Patrick Lauro Loureiro de Almeida

Sgt Elias Jose Lopes Schuina

Cb Esmail Da Silva Gordonha

Sgt Alexandre dos Santos Lara

Sd Thiago Padilha de Moraes

Sd Benedito Patricio da Silva Junior

Sd Bruno Pedro Tavares Correa

Sd Eduardo Moreira Lauriano

Ten Besplez

ST Antonio Jose Ventura de Almeida

Sgt Luis Fernando de Souza Neves

Cb Ricardo da Silva Duarte

Cb Alex Sandre souza dos Santos

Sd Jonas Benevides Correa Junior

Sd Lucas Alves Bataielo

Sgt Cezar Adriano Prado Gomes

Sd Jederson Barbosa dos Santos

Sd Fernando Cezar de Oliveira

Sd Magno Souza do Nascimento

Sd Israel Xavier Girotto

Sd Nayara Rodrigues Belo

Sd Marcos Gustavo Soares de Oliveira

Sd Rogerio Aparecido Teixeira de Lima

Sgt Robson dos Santos

Sd Jeerson Alves do Carmo

Sd Andre Felipe de Carvalho Campos

Sd Anderson Gomes de Castro

Ten Alisson Brizola