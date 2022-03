UFMT mantém exigência do comprovante da vacina contra Covid-19 no retorno às aulas presenciais

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) decidiu nesta quarta-feira (30) manter a decisão sobre a exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 para o retorno presencial das atividades nos campus da instituição.

Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria no plenário virtual e corroborou a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, proferida de forma individual em dezembro do ano passado, sobre permitir que as universidades cobrem a comprovação da vacina.

“As instituições de ensino têm, portanto, autoridade para exercer sua autonomia universitária e podem legitimamente exigir a comprovação de vacinação”, afirmou na decisão.

Já na liminar expedida pelo Tribunal Regional Federal para suspender a deliberação, o juiz Raphael Casella de Almeida Carvalho usou argumentos da relatora, desembargadora Ângela Catão. Eles argumentaram na liminar que “a exigência do comprovante fere a hierarquia das normas e causa ilegalidade na resolução expedida pela instituição de ensino”.

A resolução considera esquema vacinal completo a imunização com duas doses da vacina contra a Covid-19.