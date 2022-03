Tom Parker, do The Wanted, morre aos 33 anos após luta contra tumor cerebral

Cantor ficou famoso em 2012, quando o boy group alcançou as paradas musicais com ‘Glad You Came’

Por Revista Quem

O cantor Tom Parker, que ficou conhecido como integrante da boy band The Wanted, morreu aos 33 anos de idade após batalhar contra um tumor terminal no cérebro. A partida do artista foi confirmada por sua mulher, Kelsey Hardwick, no Instagram.

“É com o coração partido que confirmamos que Tom morreu hoje cedo ao lado de toda sua família. Nossos corações estão partidos. Tom era o centro de nosso mundo e não conseguimos imaginar uma vida sem seu sorriso e presença”, disse Kelsey. Ele deixa a mulher e dois filhos, Aurelia, de 2 anos, e Bodhi, de 1 ano.

“Estamos realmente agradecidos pela enxurrada de amor e apoio e pedimos que todos nos unamos para garantir que a luz de Tom continue brilhando para seus lindos filhos. Obrigada a todos que nos apoiaram durante todo o tempo, ele lutou até o fim. Estou sempre orgulhosa de você [Tom]”, finalizou.

O grupo The Wanted ficou famoso em 2012, quando estourou com o hit Glad You Came. Eles anunciaram um hiato em 2014.

Em agosto do ano passado, Tom teve uma ligeira melhora no tratamento de seu tumor cerebral, um glioblastoma em estágio 4. O artista revelou o tumor em outubro de 2020, afirmando que o tumor era inoperável.

“Não queremos sua tristeza, nós queremos apenas amor e positividade. E juntos nós vamos aumentar a conscientização sobre essa terrível doença e procurar por todas as opções de tratamentos possíveis. Vai ser uma dura batalha, mas com o amor e apoio de todos vocês, nós vamos vencê-la”, disse ele na época.