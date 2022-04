Temperatura cai e deve chegar a 17ºC em Cuiabá

Em Chapada dos Guimarães a temperatura deve diminuir um pouco mais. Na sexta-feira (1) a mínima registrada é de 14°C e máxima de 19°C. No sábado (2), o município pode atingir 16°C e máxima de 26°C.

No domingo (3) pode continuar fresco no município. A previsão é de dia chuvoso, com 60% de probabilidade. Chapada dos Guimarães pode registrar mínima de 18°C e máxima de 30°C.