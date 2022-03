TCE autoriza homologação do concurso da Segurança Pública de MT

Por g1 MT

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE) autorizou o governo do estado a homologar final do concurso público realizado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp). A decisão é do conselheiro Sérgio Ricardo. No mês passado, o TCE suspendeu a homologação. No entanto, a previsão é que o concurso seja homologado pelo estado no mês de junho.

A liberação da homologação foi publicada no Diário Oficial de Contas desta quarta-feira (16). A decisão autorizando a finalização do concurso é em resposta a uma representação proposta pelo deputado estadual Faissal Calil (PV).

Na decisão, o conselheiro lembrou que, em 24 de fevereiro, a Sesp havia determinado a suspensão da homologação final do concurso, até que sejam concluídas as investigações conduzidas pelo Ministério Público do Estado (MPE). Sendo assim, houve a perda de objeto da representação.

O relator ainda sustentou que foi encontrado apenas problemas pontuais no concurso, ou seja, não comprometeria todos os candidatos e provas. Ele disse ainda que também não encontrou elementos para demonstrar, com segurança, ilegalidades e inconstitucionalidade no concurso.