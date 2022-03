STJ recebe novas provas feitas pelo MP contra prefeito de Cuiabá por contratações irregulares na Saúde

Conforme a nova manifestação do MP no STJ, provas obtidas durante a investigação mostram que Emanuel e a primeira-dama, Márcia Pinheiro, comandavam as contratações ilegais e os pagamentos de ‘prêmio-saúde’, em quantia aleatória e, de acordo com a indicação política, bem como para fins não republicanos, como a tentativa de comprar silêncio de servidor.