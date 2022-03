Sexta feira repleta de acidentes no trânsito de Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

A quantidade de acidentes registrada nos últimos dias na cidade de Campo Verde impressiona. Vários flagrantes de condutores se envolvendo em acidentes são flagradas por câmeras de segurança espalhadas pela cidade.

Nesta Sexta-feira (04.03) mais um registro de acidente impressiona pelas imagens, nas imagens é possível observar um veículo branco atropelando um motociclista que fazia a travessia da BR 070 e acabou sendo colhido pela caminhonete.

O Samu foi acionado para atender a vítima. Não conseguimos até o momento a informação sobre o estado de saúde da vítima.

Outro acidente foi registrado na saída para Chapada dos Guimarães onde um ciclista de nome ainda não divulgado acabou vindo a óbito no local do acidente.

A Polícia Civil e Politec estiveram no local do acidente nesta manhã e as causas do acidente seguem sendo investigadas.

Segundo a página Vovó Campo Verdense no Instagram outra vítima de acidente em Campo Verde nesta Sexta feira foi o Presidente da Câmara de Vereadores Clebinho do Judô.