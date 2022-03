SENAR-MT ESTARÁ PRESENTE NOS PRINCIPAIS EVENTOS DO SETOR AGROPECUÁRIO DE 2022

Fonte: ASCOM Senar

Após quase dois anos suspensa devido às restrições da pandemia de Covid-19, a programação de eventos de negócios do setor agropecuário será retomada a partir da próxima semana em Mato Grosso. Elas são organizadas pelos Sindicatos Rurais e parceiros. Um dos principais é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) que marcará presença com estantes, onde o produtor rural encontrará profissionais que poderão orientá-los e sanar as dúvidas.

Serão três semanas consecutivas de eventos, iniciando pela Farm Show que acontece de 15 a 19 de março em Primavera do Leste. Estão previstas as realizações de vitrines tecnológicas, palestras e oficinas.

O calendário de março ainda se estenderá para a Feira Show Safra, de 22 a 25 de março em Lucas do Rio Verde e a Parecis Super Agro de 29 de março a 1º de abril, em Campo Novo do Parecis. Sinop já se prepara para a Norte Show que acontecerá de 19 a 22 de abril e Alta Floresta para a TecnoAlta de 18 a 21 de maio. Outro grande evento programado é a Famato Embrapa Show de 22 a 24 de junho, em Cuiabá.

De acordo com o superintendente do Senar-MT, Francisco Olavo Pugliesi de Castro, mais conhecido como Chico da Pauliceia, esse será mais um canal de comunicação entre a instituição e os produtores rurais. “Os participantes dos eventos poderão aproveitar para esclarecer dúvidas sobre os produtos ofertados pela instituição que ministra capacitações em todo o estado, graças aos recursos dos produtores rurais”.

Além do Senar-MT, também estarão presentes representantes do Instituto Agrihub que apresentarão a plataforma My Agrihub e outros serviços disponíveis. Estarão presentes startups parceiras do Agrihub levando soluções tecnológicas aos produtores rurais que pretendem conhecer as novidades do setor.

Os organizadores cumprirão os protocolos sanitários referente às restrições da pandemia de Covid-19, de acordo com decreto vigente em cada município.

Programação

15 a 19 de março

Farm Show em Primavera do Leste

22 a 25 de março

Show Safra em Lucas do Rio Verde

25 e 26 de março

10º Simpósio Nutripura em Rondonópolis

29 de março a 1º de abril

Parecis Super Agro em Campo Novo do Parecis

30 de março

1º Encontro dos Produtores do Agro em Ipiranga do Norte

19 a 22 de abril

Norte Show em Sinop

18 a 21 de maio

Tecnoalta em Alta Floresta

25 a 28 de maio

Oeste Rural Show em Pontes e Lacerda

22 a 24 de junho

Famato Embrapa Show