Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública através do DMTU realiza operação de conscientização no trânsito no entorno das escolas públicas e privadas

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria Municipal Integrada de Apoio à Segurança Pública através do Departamento Municipal de Trânsito Urbano em conjunto com a Polícia Civil realizam uma operação para oferecer mais segurança para os alunos das escolas das redes públicas e particulares. O objetivo é organizar e conscientizar a população sobre as leis de trânsito.

Os trabalhos tiveram início no entorno da Escola Municipal São Lourenço por causa da necessidade de uma melhor organização. Em alguns momentos, os pais acabam estacionando o carro na vaga dos ônibus que precisam fazer o transporte escolar e, isso prejudica a fluidez do local.

Após esse trabalho de orientação, a expectativa é de que essas vagas deixem de ser ocupadas e o trânsito ganhe mais organização.

A Prefeitura de Campo Verde intensificou o trabalho de orientação para tranquilizar os pais e alunos no retorno das aulas presenciais.