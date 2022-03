Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente de Campo Verde promove Dia de Campo do PROJETO RURAL SUSTENTÁVEL – CERRADO

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

No dia 24 de Fevereiro, ocorreu o Dia de Campo do PROJETO RURAL SUSTENTÁVEL – CERRADO que teve como tema central: Soluções Sustentáveis com o Uso de Resíduos Agropecuários.

O Evento ocorreu das 8h às 14h na Estância Santa Laura de propriedade do Sr. Irineu de Paula e contou com 73 participantes entre produtores rurais, representantes da FETAGRI, sindicato dos trabalhadores rurais de Campo Verde, Secretaria Municipal de Agricultura, Regularização Fundiária, Habitação e Meio Ambiente, INDEA-MT, EMPAER-MT, SICREDI, COMAJUL.

Foram proferidas 3 Palestras:

* Biodigestor – possibilidade de utilização de resíduos agropecuários para eficiência energética (Pesquisador: Sergio Botelho de Oliveira do IFG)

* Sistema Híbrido de energia e suficiência energética (Pesquisador: Moacir Cordeiro do IF Goiano)

* Manejo de Pastagens para aumentar a produtividade da pecuária no Cerrado (Professor Carlos Eduardo da Universidade Federal de Rondonópolis).

O gerente de fiscalização agrícola da Secretaria de Agricultura de Campo Verde salientou que é muito importante apoiar projetos como o Projeto Rural Sustentável – Cerrado, que visa mitigar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e aumentar a renda de pequenos e médios produtores no bioma Cerrado por meio da implementação de tecnologias de baixa emissão de carbono.