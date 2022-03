Quadrilha é presa transportando mais de 100 kg de maconha e cocaína em embarcação no Rio Guaporé; veja abordagem

Do: Olhar Direto

Uma quadrilha, composta por um tratorista, um aposentado, um funcionário de uma fazenda e um vendedor de loja de material de construção, foi presa, nesta sexta-feira (18), transportando uma carga de mais de 100 kg de maconha e cocaína em uma embarcação, na região do Rio Guaporé, em Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km de Cuiabá), município mato-grossense que faz fronteira com a Bolívia.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a ocorrência foi registrada durante esta madrugada. Na ocasião, os policiais, com o apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), abordaram três pessoas em uma embarcação de pequeno porte. Dentro dela, havia quatro fardos com 92 tabletes de pasta base de cocaína e 25 de maconha. No total, foram 117 tabletes de droga, ou também 106 kg.

O trio foi preso em flagrante e outro homem, que aguardava o entorpecente próximo ao barranco do rio, também foi detido. Este último tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, porém, foi capturado pelos agentes.

Ainda conforme a PF, a apreensão ocorreu após várias denúncias de tráfico na região. Além da droga, foram apreendidos um veículo Gol, uma embarcação, três rádios comunicadores e um revólver calibre 38, com seis munições intactas. O trio foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Cáceres para prestar depoimento.

