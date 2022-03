Projeto do SENAR em parceria com a Prefeitura de Campo Verde e Sindicato Rural leva cinema para Assentamento Dom Osório

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Em uma noite em que o barracão da Feira Municipal do Assentamento Dom Osório foi transformado em Cinema, com um telão gigante, suco, algodão doce e pipoca oferecidos gratuitamente para a população. Além, é claro, das brincadeiras que fizeram as crianças “caírem” na gargalhada.

O Programa do Cine SENAR, realizado em parceria com a Prefeitura de Campo Verde e Sindicato Rural, promoveu interação entre os moradores da comunidade que fica a 60 quilômetros da área urbana. Com telão inflável de 5 metros x 10 metros, sistema de som tem capacidade para atender até 3.000 pessoas, muitas famílias se reuniram para assistirem a uma sessão de cinema. Algo inédito para muitos adultos e crianças que pela primeira vez tiveram a experiência com a telona.

O filme exibido foi “Agência Secreta de Controle de Magias”. A animação conta a história de uma agência que envia sua melhor agente, Maria, junto do irmão com quem não mantém relações próximas, o mágico João, para que os dois descubram onde foi parar o rei sequestrado poucos dias antes do seu aniversário.

“O programa é um sucesso, além de levar entretenimento para as cerca de 600 famílias do assentamento, é também uma forma de inclusão social. Já que muitos moradores não conseguem de deslocar até o cinema devido à distância. Todos estão de parabéns”, afirma o chefe de gabinete Carlos Nóbrega.

Hoje, a programação segue no Assentamento Santo Antônio da Fartura, a partir das 19h, com a exibição do filme “Cidade do Gelo” que mostra a gelada São Petersburgo, na Rússia, onde um ladrãozinho barato conquista o coração da filha de um aristocrata, mas esse romance não vai ser nada fácil.