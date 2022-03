Projeto da Prefeitura de Campo Verde “Ao Vivo No Parque” reúne apresentação de artistas do município e da região no Parque Araras

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Artistas com seus talentos se apresentando ao ar livre e ao som de música boa, esses são os ingredientes que irão fazer do Parque das Araras, além de ponto turístico, um lugar onde a cultura é celebrada, apreciada. A primeira edição do projeto da Secretária de Cultura, Lazer e Esporte de Campo Verde “Ao Vivo No Parque”, será realizada neste sábado (19) com apresentação ao ar livre do Cantor Lucas Votan.

O projeto tem como objetivo levar a música em seus diversos e variados estilos a toda população, ocupando espaços públicos, promovendo a interação e criando mais uma atração na cena cultural do município. O projeto será realizado a cada 15 dias e sempre aos sábados, a partir das 17h, no Parque Araras.

O projeto também tem a intenção de gerar emprego e renda e fomentar a economia criativa. “Esse é o começo de uma ação que a Secretária de Cultura, Lazer e Esporte está desenvolvendo com a ocupação de espaços públicos, além de incentivar os artistas locais. Isso garante o acesso da população aos bens culturais, seja ele material ou imaterial. Além de impactar a qualidade de vida da população”, pontua a secretária de Cultura, Lazer e Esporte, Izaurides Kesia sobre o projeto criado em 2022 com recursos próprios da prefeitura.